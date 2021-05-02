Полиция арестовала банду, которая пыталась переправить 7 тонн гашиша в Испанию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Банда, которая пыталась переправить семь тонн гашиша в Испанию, была задержана. По сообщению полиции, это одна из крупнейших партий наркотиков в Испании с начала этого года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Трое членов банды были задержаны после того, как в середине апреля два полицейских патруля остановили переработанный буксир в море в южной части Испании, который был загружен 200 пакетами гашиша.
Полиция Испании, Нидерландов и Франции расследовала деятельность наркобанды с марта 2020 года, так как ранее она контрабандным путем ввезла большое количество гашиша в различные страны, заявила полиция Испании, не уточнив, в какие именно страны.
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“Это одна из крупнейших операций против наркотиков (банд) в этом году: было изъято более семи тонн гашиша, что снижает активность преступных организаций, базирующихся в Гибралтарском проливе”, — говорится в заявлении Гражданской гвардии.
Полиция сообщила, что в Испании банда действовала с южного города Уэльва, но не назвала национальности арестованных.