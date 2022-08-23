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За тиждень затримали 31 людину, яку підозрюють у співпраці з росією – Єнін

Київ • УНН

 • 101783 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. За тиждень поліція затримала ДРГ та 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з росією. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує УНН.

За тиждень затримали 31 людину, яку підозрюють у співпраці з росією – Єнін

Деталі

Єнін зазначив, що напередодні Дня Незалежності можливі активізація диверсійних груп для впливу на внутрішню безпеку держави та спроби посіяти паніку серед населення. Поліція та СБУ збирають інформації про можливу підготовку окремими особами провокацій чи конфліктних ситуацій.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, наразі в Україні тривають посилені заходи безпеки на автошляхах та у місцях відпочинку громадян. Щодобово заступають на службу понад 13 тисяч поліцейських. Єнін закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, ховатися в укриття і не забувати про комендантську годину.

"Наприклад, днями у місті Шостка Сумської області поліція за порушення комендантської години зупинила автомобіль ВАЗ, водій був у нетверезому стані і під час спілкування з правоохоронцями кинув на узбіччя саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув. На щастя, люди не постраждали, лише автомобіль поліції та порушника", - сказав Єнін.

Перший заступник міністра внутрішніх справ додав, що за останній тиждень поліцейські перевірили близько 6 тисяч осіб. З цієї кількості сотні людей було передано до підрозділів СБУ для подальшого супроводу.

"Департаментами стратегічних розслідувань та карного розшуку за вказаний період викрито одну ДРГ та затримано 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом. Взагалі від початку війни на території держави викрито 102 ДРГ і затримано 1669 осіб. На сьогодні, якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність, то за фактами співпраці громадян України з державою-агресором розпочато понад 1200 кримінальних проваджень, 204 – отримали повідомлення про підозру, до суду скеровано 100 кримінальних проваджень", - резюмував Євген Єнін.

Доповнення 

З початку війни в Україні було викрито близько сотні диверсійно-розвідувальних груп окупантів і затримано більш ніж 1600 осіб, ймовірно, причетних до диверсійної діяльності. Колаборанти погоджувалися на співпрацю з ворогом за 300 доларів.

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