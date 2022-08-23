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За неделю задержали 31 человека, которого подозревают в сотрудничестве с россией – Енин

Киев • УНН

 • 101783 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. За неделю полиция задержала ДРГ и 31 человека, которые могут быть причастны к сотрудничеству с россией. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует УНН.

За неделю задержали 31 человека, которого подозревают в сотрудничестве с россией – Енин

Детали

Енин отметил, что накануне Дня Независимости возможны активизация диверсионных групп для влияния на внутреннюю безопасность государства и попытки посеять панику среди населения. Полиция и СБУ собирают информацию о возможной подготовке отдельными лицами провокаций или конфликтных ситуаций.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, в Украине продолжаются усиленные меры безопасности на автодорогах и в местах отдыха граждан. Ежесуточно заступают на службу более 13 тысяч полицейских. Енин призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, прятаться в укрытие и не забывать о комендантском часе.

"Например, на днях в городе Шостка Сумской области полиция за нарушение комендантского часа остановила автомобиль ВАЗ, водитель был в нетрезвом состоянии и во время общения с правоохранителями бросил на обочину взорвавшееся самодельное взрывное устройство. К счастью, люди не пострадали, только автомобиль полиции и нарушителя", - сказал Енин.

Первый замминистра внутренних дел добавил, что за последнюю неделю полицейские проверили около 6 тысяч человек. Из этого количества сотни человек были переданы в подразделения СБУ для дальнейшего сопровождения.

"Департаментами стратегических расследований и уголовного розыска за указанный период разоблачена одна ДРГ и задержан 31 человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом. В общем с начала войны на территории государства разоблачены 102 ДРГ и задержаны 1669 человек. На сегодня, если мы говорим о привлечении к ответственности за коллаборационную деятельность, то по фактам сотрудничества граждан Украины с государством-агрессором начато более 1200 уголовных производств, 204 – получили сообщение о подозрении, в суд направлено 100 уголовных производств", - резюмировал Евгений Енин.

Дополнение 

С начала войны в Украине было разоблачено около сотни диверсионно-разведывательных групп оккупантов и задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности. Коллаборанты соглашались на сотрудничество с врагом за 300 долларов.

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