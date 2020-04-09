Поліція встановила чоловіка, який підпалив склади на столичній Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Дарницькому районі столиці чоловік на території колишнього заводу розвів багаття для приготування їжі, в результаті чого почали горіти складські приміщення. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Києві.
"Поліція Києва розслідує причини пожежі на складських приміщеннях у Дарницькому районі”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежа сталася на території колишнього заводу на вул. Бориспільській. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
“Поліцейські попередньо встановили, що виникла вона внаслідок багаття, яке розпалив 53-річний орендар складу, аби приготувати їжу. У подальшому вогонь швидко перекинувся на складські приміщення, але загасити полум’я своїми силами чоловік не зміг”, - повідомили в поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські встановлюють всі обставини події, а також загальну суму матеріальних збитків внаслідок пожежі.
Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва ліквідували пожежу складського приміщення.