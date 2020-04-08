На столичній Дарниці ліквідували пожежу на складі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Дарницькому районі Києва ліквідували пожежу складського приміщення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло загорання дров з розповсюдженням на одноповерхову складську будівлю по зберіганню лакофарбових матеріалів на площі 500 м кв”, — йдеться у повідомленні.
Так, станом на 15:35 площа пожежі становила 2000 м кв.
Станом на 17:19 пожежу було локалізовано на площі 2000 м кв.
О 18:10 пожежу ліквідовано.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що раніше правоохоронці перекривали вулицю Бориспільську у Дарницькому районі Києва, де горів склад.