На столичной Дарнице ликвидировали пожар на складе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева ликвидировали пожар складского помещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв”, — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 15:35 площадь пожара составляла 2000 кв.
По состоянию на 17:19 пожар был локализован на площади 2000 м кв.
В 18:10 пожар был ликвидирован.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Напомним, что ранее правоохранители перекрывали улицу Бориспольскую в Дарницком районе Киева, где горел склад.