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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22177 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 32522 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На столичной Дарнице ликвидировали пожар на складе

На столичной Дарнице ликвидировали пожар на складе

Киев  •  УНН

 • 12226 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева ликвидировали пожар складского помещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв”, — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 15:35 площадь пожара составляла 2000 кв.

По состоянию на 17:19 пожар был локализован на площади 2000 м кв.

В 18:10 пожар был ликвидирован.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, что ранее правоохранители перекрывали улицу Бориспольскую в Дарницком районе Киева, где горел склад.

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