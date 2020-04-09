Полиция установила мужчину, который поджег склады на столичной Дарнице

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30458 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39249 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55510 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57013 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79947 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74162 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101112 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105352 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

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Полиция установила мужчину, который поджег склады на столичной Дарнице

Полиция установила мужчину, который поджег склады на столичной Дарнице

Киев  •  УНН

 • 13396 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Дарницком районе столицы мужчина на территории бывшего завода развел костер для приготовления пищи, в результате чего начали гореть складские помещения. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Полиция Киева расследует причины пожара на складских помещениях в Дарницком районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел на территории бывшего завода на ул. Бориспольской. В результате пожара никто не пострадал.

"Полицейские предварительно установили, что возник он в результате костра, который развел 53-летний арендатор склада, чтобы приготовить пищу. В дальнейшем огонь быстро перекинулся на складские помещения, но потушить пламя своими силами мужчина не смог", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также общую сумму материального ущерба в результате пожара.

Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева ликвидировали пожар складского помещения.

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