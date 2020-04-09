Полиция установила мужчину, который поджег склады на столичной Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Дарницком районе столицы мужчина на территории бывшего завода развел костер для приготовления пищи, в результате чего начали гореть складские помещения. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Полиция Киева расследует причины пожара на складских помещениях в Дарницком районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар произошел на территории бывшего завода на ул. Бориспольской. В результате пожара никто не пострадал.
"Полицейские предварительно установили, что возник он в результате костра, который развел 53-летний арендатор склада, чтобы приготовить пищу. В дальнейшем огонь быстро перекинулся на складские помещения, но потушить пламя своими силами мужчина не смог", - сообщили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также общую сумму материального ущерба в результате пожара.
Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева ликвидировали пожар складского помещения.