Поліція виявила у посилці закарпатця понад 700 набоїв

Посилка з набоями прийшла жителю с.Родниківка на поштове відділення с.Поляна Свалявського району. В пакунку знаходився господарський мішок з паперовою коробкою та трьома металевими ящиками, у кожному з яких знаходилися 226, 211 та 224 набої до гвинтівки. Крім того в посилці лежала трубка, довжиною 20 см та 110 предметів, схожих на кулі. Всі набої вилучено та відправлено на експертизу.

“Правоохоронці мали попередню інформацію, що у посилці даного громадянина можуть бути заборонені предмети. Наразі спільно з поліцією Івано-Франківщини встановлюється особа відправника набоїв. Тривають слідчі дії.”, — повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській обл. Тетяна Щоголєва.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.263 ККУ, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, 13 квітня двох торгівців боєприпасами затримали на Чернігівщині.