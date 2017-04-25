Полиция обнаружила в посылке закарпатца более 700 патронов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29699 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95108 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113588 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114721 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111451 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103496 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106814 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103365 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151826 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Полиция обнаружила в посылке закарпатца более 700 патронов

Полиция обнаружила в посылке закарпатца более 700 патронов

Киев  •  УНН

 • 10177 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Савеловского отделения полиции совместно с управлением СБУ в Закарпатской обл. обнаружили и изъяли 771 патрон в посылке, поступившей жителю с.Поляна из Ивано-Франковской обл. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской обл.

Посылка с патронами пришла жителю с.Родникивка на почтовое отделение с.Поляна Савеловского района. В пакете находился хозяйственный мешок с бумажной коробкой и тремя металлическими ящиками, в каждом из которых находились 226, 211 и 224 патрона к винтовке. Также, в посылке лежала трубка, длиной 20 см и 110 предметов, похожих на пули. Все патроны изъяты и отправлены на экспертизу.

"Правоохранители имели предварительную информацию, в посылке данного гражданина могут быть запрещенные предметы. Сейчас совместно с полицией Ивано-Франковской устанавливается личность отправителя патронов. Продолжаются следственные действия. ", - сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской обл. Татьяна Щеголева.

По данному факту начато уголовное производство по ст.263 УК, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, 13 апреля двух торговцев боеприпасами задержали на Черниговщине .

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