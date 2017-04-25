Полиция обнаружила в посылке закарпатца более 700 патронов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Савеловского отделения полиции совместно с управлением СБУ в Закарпатской обл. обнаружили и изъяли 771 патрон в посылке, поступившей жителю с.Поляна из Ивано-Франковской обл. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской обл.
Посылка с патронами пришла жителю с.Родникивка на почтовое отделение с.Поляна Савеловского района. В пакете находился хозяйственный мешок с бумажной коробкой и тремя металлическими ящиками, в каждом из которых находились 226, 211 и 224 патрона к винтовке. Также, в посылке лежала трубка, длиной 20 см и 110 предметов, похожих на пули. Все патроны изъяты и отправлены на экспертизу.
"Правоохранители имели предварительную информацию, в посылке данного гражданина могут быть запрещенные предметы. Сейчас совместно с полицией Ивано-Франковской устанавливается личность отправителя патронов. Продолжаются следственные действия. ", - сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской обл. Татьяна Щеголева.
По данному факту начато уголовное производство по ст.263 УК, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Напомним, 13 апреля двух торговцев боеприпасами задержали на Черниговщине .