Полиция обнаружила в посылке закарпатца более 700 патронов

Посылка с патронами пришла жителю с.Родникивка на почтовое отделение с.Поляна Савеловского района. В пакете находился хозяйственный мешок с бумажной коробкой и тремя металлическими ящиками, в каждом из которых находились 226, 211 и 224 патрона к винтовке. Также, в посылке лежала трубка, длиной 20 см и 110 предметов, похожих на пули. Все патроны изъяты и отправлены на экспертизу.

"Правоохранители имели предварительную информацию, в посылке данного гражданина могут быть запрещенные предметы. Сейчас совместно с полицией Ивано-Франковской устанавливается личность отправителя патронов. Продолжаются следственные действия. ", - сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской обл. Татьяна Щеголева.

По данному факту начато уголовное производство по ст.263 УК, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, 13 апреля двух торговцев боеприпасами задержали на Черниговщине .