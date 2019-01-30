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Поліція відкрила провадження через зникнення капітана "Норд"

Поліція відкрила провадження через зникнення капітана "Норд"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У Мелітопольському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України в зв'язку зі зникненням капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі Національної поліції Запорізької області.

"Слідчим підрозділом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 КК України "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією безвісно зниклий щодо капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенко", - розповіли в прес-службі.

Вчора УНН повідомляв, що в Мелітопольське відділення поліції надійшла заява про зникнення капітана судна "Норд" .

Як повідомляв УНН, Національна поліція перевіряє інформацію про зникнення капітана рибальського судна "Норд", затриманого в Україні. При цьому спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що відомостей про затримання капітана співробітниками СБУ немає.

Нагадаємо, адвокат Максим Могильницький повідомив, що капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко пропав безвісти - з суботи, 26 січня, він не виходить на зв'язок.




Українські Національні Новини

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