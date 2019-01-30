Полиция открыла производство из-за исчезновения капитана "Норд"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Мелитопольском отделе полиции ГУНП в Запорожской области следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины в связи с исчезновением капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области.
"Следственным подразделением открыто уголовное производство по признакам статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией безвестно пропавший в отношении капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко", - рассказали в пресс-службе.
Вчера УНН сообщал, что в Мелитопольское отделение полиции поступило заявление об исчезновении капитана судна "Норд".
Как сообщал УНН, Национальная полиция проверяет информацию об исчезновении капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в Украине. При этом спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками СБУ нет.
Напомним, адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести - с субботы, 26 января, он не выходит на связь.