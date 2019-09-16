Поліція відкрила провадження через стрілянину при гасінні пожежі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо стрілянини при гасінні пожежі у приватному будинку у Києві у бік рятувальників, яких господар переплутав з крадіями. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у столиці.
"Прибувши на виклик, правоохоронці з'ясували, що мешканець будинку переплутав пожежників із крадіями: при цьому він зробив кілька пострілів. Попередньо встановлено: рятувальники приїхали ліквідувати загоряння на даху прибудови житлового будинку чоловіка. Для остаточного гасіння полум'я їм необхідно було потрапити у помешкання. У цей момент господар спав у прибудові і, почувши, що хтось виламує двері, він попередив невідомих про те, що буде стріляти, а відтак зробив два постріли у приміщенні, а потім вибіг на вулицю та ще двічі вистрілив вгору", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок події ніхто не постраждав. При опитуванні правопорушник зізнався поліцейським, що не впізнав пожежників та подумав, що у будівлю хотіли проникнути злодії. 64-річний киянин раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. На травматичну зброю, із якої він стріляв, у нього є дозвіл.
Правоохоронці вилучили речові докази, пістолет і доставили правопорушника до управління поліції для встановлення обставин події.
Відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Наразі встановлюються обставини правопорушення, допитуються свідки та проводиться додатковий огляд місця події.
Нагадаємо, киянин стріляв у рятувальників під час гасіння пожежі.