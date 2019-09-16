Полиция открыла производство из-за стрельбы при тушении пожара в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы при тушении пожара в частном доме в Киеве в сторону спасателей, которых хозяин перепутал с ворами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в столице.
"Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что житель дома перепутал пожарных с ворами: при этом он сделал несколько выстрелов. Предварительно установлено: спасатели приехали ликвидировать возгорание на крыше пристройки жилого дома мужчины. Для окончательного тушения пламени им необходимо было попасть в помещение. В этот момент хозяин спал в пристройке и, услышав, что кто-то выламывает дверь, он предупредил неизвестных о том, что будет стрелять, а затем сделал два выстрела в помещении, а затем выбежал на улицу и еще дважды выстрелил в воздух", - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. При опросе правонарушитель признался полицейским, что не узнал пожарных и подумал, что в здание хотели проникнуть воры. 64-летний киевлянин ранее к уголовной ответственности не привлекался. На травматическое оружие, из которого он стрелял, у него есть разрешение.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства, пистолет и доставили правонарушителя в управление полиции для установления обстоятельств происшествия.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Устанавливаются обстоятельства правонарушения, допрашиваются свидетели и проводится дополнительный осмотр места происшествия.
Напомним, киевлянин стрелял в спасателей при тушении пожара.