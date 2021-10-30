Поліція відкрила 32 провадження через порушення перед виборами 31 жовтня

Деталі

У період з 1 вересня по 30 жовтня 2021 року до поліції надійшло 200 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Усього органами поліції складено 27 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 32 кримінальних проваджень", - повідомили у поліції.

З них:



16 – за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача;



9 – за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму);



3 – за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.



Доповнення

31 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори у низці регіонів. Зокрема, жителі міста Харків завтра, 31 жовтня, обиратимуть нового очільника міста.

Також 31 жовтня - проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Сьогодні - день тиші перед виборами.