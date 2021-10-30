Полиция открыла 32 производства из-за нарушений перед выборами 31 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Национальная полиция сообщила, что с начала избирательной кампании перед выборами 31 октября получила 200 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 32 уголовных повода, пишет УНН.
Детали
В период с 1 сентября по 30 октября 2021 года в полицию поступило 200 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 27 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 32 уголовных производствах", - сообщили в полиции.
Из них:
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- 16 – по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя);
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- 9 – по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму);
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- 3 – по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Дополнение
31 октября в Украине пройдут местные выборы в ряде регионов. В частности, жители города Харьков завтра, 31 октября, будут избирать нового главу города.
Также 31 октября – промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
Сегодня – день тишины перед выборами.