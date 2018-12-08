Поліція Швейцарії їздитиме на Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Поліція у швейцарському кантоні Базель-Штадт представила свої нові автомобілі моделі Tesla X 100D, які будуть використовуватися у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Local.
“Поліція у швейцарському кантоні Базель-Штадт представила нові автомобілі моделі Tesla X 100D, які будуть використовуватись у надзвичайних ситуаціях”, — йдеться у виданні.
Як зазначається у виданні, повідомлення щодо закупівлі семи електричних автівок вартістю по 124 тисячі євро було опубліковано ще у березні цього року. Проте тільки зараз прибули перші три автівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столичній поліції розповіли подробиці ДТП за участю Tesla
Видання додає, що потужність двигуна такого авто становить 525 кінських сил, а максимальна швидкість автомобіля сягає близько 230 кілометрів на годину.
Аби в автівок не сіла батарея, в місті буде встановлено шість електрозаправок.
Раніше бізнесмен Ілон Маск придбав 29,844 акцій компанії Tesla на 9,99 млн доларів США. Тепер глава Tesla володіє 19,8% акцій компанії, він став найбільшим акціонером.