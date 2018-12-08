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Поліція Швейцарії їздитиме на Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Поліція у швейцарському кантоні Базель-Штадт представила свої нові автомобілі моделі Tesla X 100D, які будуть використовуватися у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Local.

Поліція Швейцарії їздитиме на Tesla

“Поліція у швейцарському кантоні Базель-Штадт представила нові автомобілі моделі Tesla X 100D, які будуть використовуватись у надзвичайних ситуаціях”, — йдеться у виданні.

Як зазначається у виданні, повідомлення щодо закупівлі семи електричних автівок вартістю по 124 тисячі євро було опубліковано ще у березні цього року. Проте тільки зараз прибули перші три автівки.

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Видання додає, що потужність двигуна такого авто становить 525 кінських сил, а максимальна швидкість автомобіля сягає близько 230 кілометрів на годину.

Аби в автівок не сіла батарея, в місті буде встановлено шість електрозаправок.

Раніше бізнесмен Ілон Маск придбав  29,844 акцій компанії Tesla на 9,99 млн доларів США. Тепер глава Tesla володіє 19,8% акцій компанії, він став найбільшим акціонером.

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