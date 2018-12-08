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Полиция Швейцарии ездить на Tesla

Киев • УНН

 • 39194 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Полиция в швейцарском кантоне Базель-Штадт представила свои новые автомобили модели Tesla X 100D, которые будут использоваться в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Local.

Полиция Швейцарии ездить на Tesla

“Полиция в швейцарском кантоне Базель-Штадт представила новые автомобили модели Tesla X 100D, которые будут использоваться в чрезвычайных ситуациях”, — говорится в издании.

Как отмечается в издании, сообщение по закупке семи электрических автомобилей стоимостью по 124 тысяч евро были опубликованы еще в марте этого года. Однако только сейчас прибыли первые три автомобиля.

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Издание добавляет, что мощность двигателя такого авто составляет 525 лошадиных сил, а максимальная скорость автомобиля составляет около 230 километров в час.

Чтобы в авто не села батарея, в городе будет установлено шесть электрозаправок.

Ранее бизнесмен Маск приобрел 29,844 акций компании Tesla на 9990000 долларов США. Теперь глава Tesla обладает 19,8% акций компании, он стал крупнейшим акционером.

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