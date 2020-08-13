Поліція розтоптала меморіал біля посольства Білорусі в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російські правоохоронці знищили меморіал, споруджений учасниками акції на підтримку білоруського народу під посольством Білорусі в Москві 12 серпня, передає УНН з посиланням на Meduza.
Так, увечері 12 серпня в Москві біля посольства Білорусі відбулася третя поспіль акція солідарності з білоруською опозицією, яка протестує проти підсумків президентських виборів у країні.
Повідомляється, що на акцію до будівлі дипмісії прийшли близько 400 осіб. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками.
Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менше десяти осіб. Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал з квітами, плакатами і написом “Живе Білорусь”, викладеним з палаючих свічок.
Поліцейські його знищили.
Як повідомляв УНН, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.
Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців.
Як повідомило посольство України в Мінську, українські консули в курсі справи про затримання українських правозахисників у Білорусі.
За останні кілька днів в Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи побили ще декількох іноземних журналістів. Деяких з них вже звільнили.