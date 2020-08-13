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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79371 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101359 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106890 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126815 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101083 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101918 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103907 просмотра

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Полиция растоптала мемориал у посольства Беларуси в Москве

Полиция растоптала мемориал у посольства Беларуси в Москве

Киев  •  УНН

 • 14898 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские правоохранители уничтожили мемориал, построенный участниками акции в поддержку белорусского народа под посольством Беларуси в Москве 12 августа, передает УНН со ссылкой на Meduza.

Так, вечером 12 августа в Москве у посольства Беларуси состоялась третья подряд акция солидарности с белорусской оппозицией, протестующей против итогов президентских выборов в стране.

Сообщается, что на акцию к зданию дипмиссии пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами.

Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек. Позже люди вернулись к посольству и построили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей.

Полицейские его уничтожили.

Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах.

Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

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