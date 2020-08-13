Полиция растоптала мемориал у посольства Беларуси в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские правоохранители уничтожили мемориал, построенный участниками акции в поддержку белорусского народа под посольством Беларуси в Москве 12 августа, передает УНН со ссылкой на Meduza.
Так, вечером 12 августа в Москве у посольства Беларуси состоялась третья подряд акция солидарности с белорусской оппозицией, протестующей против итогов президентских выборов в стране.
Сообщается, что на акцию к зданию дипмиссии пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами.
Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек. Позже люди вернулись к посольству и построили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей.
Полицейские его уничтожили.
Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.
Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах.
Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси.
За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.