Поліція розслідує загибель дворічної дитини під піщаним обвалом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження через загибель дворічного хлопчика у піщаному кар’єрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Покровського відділу поліції області.
Нещасний випадок стався вчора ввечері.
"Попередньо встановлено, що 46-річний чоловік разом із своїм 2-річним сином та ще трьома дітьми прийшли у кар’єр, аби набрати піску. Раптом обвалився великий шар породи та засипав хлопчика", - вказали у поліції.
Хлопчика знайшли під шаром піску та передали медикам. Малюка врятувати не вдалося.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за п.2 ч. 2 ст. 115 із позначкою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.