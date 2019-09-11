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Поліція розслідує загибель дворічної дитини під піщаним обвалом

Поліція розслідує загибель дворічної дитини під піщаним обвалом

Київ • УНН

 • 8526 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження через загибель дворічного хлопчика у піщаному кар’єрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Покровського відділу поліції області.

Нещасний випадок стався вчора ввечері.

"Попередньо встановлено, що 46-річний чоловік разом із своїм 2-річним сином та ще трьома дітьми прийшли у кар’єр, аби набрати піску. Раптом обвалився великий шар породи та засипав хлопчика", - вказали у поліції.

Хлопчика знайшли під шаром піску та передали медикам. Малюка врятувати не вдалося.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за п.2 ч. 2 ст. 115 із позначкою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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