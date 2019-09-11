Полиция расследует гибель двухлетнего ребенка под песчаным обвалом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Полиция Донецкой области открыла уголовное производство из-за гибели двухлетнего мальчика в песчаном карьере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Покровского отдела полиции области.
Несчастный случай произошел вчера вечером.
"Предварительно установлено, что 46-летний мужчина вместе со своим 2-летним сыном и еще тремя детьми пришли в карьер, чтобы набрать песка. Вдруг обрушился большой слой породы и засыпал мальчика", - указали в полиции.
Мальчика нашли под слоем песка и передали медикам. Малыша спасти не удалось.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по п.2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.