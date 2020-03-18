Поліція розслідує смерть інфікованої коронавірусом жінки на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті жінки, у якої виявили коронавірусну інфекцію COVID-19 у Чернівецькій області. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції ГУНП в Чернівецькій області.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого — ред.) Кримінального кодексу України", - сказали в пресслужбі.
Також в пресслужбі зазначили, що заява від батьків не надходила, провадження відкрито під час моніторингу соціальних мереж.
Нагадаємо, у Чернівецькій області від коронавірусу померла 33-річна жінка.