Полиция расследует смерть инфицированной коронавирусом женщины на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Черновицкой области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции ГУНП в Черновицкой области.
"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного - ред.) Уголовного кодекса Украины", - сказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что заявление от родителей не поступало, производство открыто в ходе мониторинга социальных сетей.
Напомним, в Черновицкой области от коронавируса умерла 33-летняя женщина.