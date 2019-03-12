Поліція розслідує падіння дерева на маршрутку у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Через падіння дерева на маршрутку у Миколаєві поліція почала розслідувати службову недбалість співробітників комунального підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
"Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 367 КК України "Службова недбалість", що карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом поліцейські проводять досудове розслідування, призначено проведення відповідних експертиз.
У ГУНП зазначили, що, крім того, встановлюються відповідальні за стан аварійності зелених насаджень на вказаній ділянці особи, чиє невиконання або неналежне виконання службових обов'язків імовірно призвело до вказаних наслідків.
За даними поліції, у результаті інциденту травмувалися пасажири маршрутного таксі: двоє дітей віком трьох та шести років та 52-річний чоловік, які з травмами різного ступеню були доставлені до медичних закладів, а після надання необхідної допомоги відпущені додому. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, У Миколаєві на перетині вулиць Громадянська та Погранична під час руху на маршрутку впало дерево.