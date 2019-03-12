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Полиция расследует падение дерева на маршрутку в Николаеве

Киев  •  УНН

 • 7470 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Из-за падения дерева на маршрутку в Николаеве полиция начала расследовать служебной халатности сотрудников коммунального предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 367 УК Украины "Служебная халатность", что карается штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование, назначено проведение соответствующих экспертиз.

В ГУНП отметили, что, кроме того, устанавливаются ответственные за состояние аварийности зеленых насаждений на указанном участке лица, чье невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей вероятно привело к указанным последствиям.

По данным полиции, в результате инцидента травмы пассажиры маршрутного такси: двое детей трех и шести лет и 52-летний мужчина, которые с травмами разной степени были доставлены в медицинские учреждения, а после оказания необходимой помощи отпущены домой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Гражданская и Пограничная во время движения на маршрутку упало дерево.

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