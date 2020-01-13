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Поліція розповіла подробиці розслідування справи вбивства Аміни Окуєвої

Поліція розповіла подробиці розслідування справи вбивства Аміни Окуєвої

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція вийшла на злочинну групу, яку підозрюють у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєву, розслідуючи вбивство керівника відділу реклами Київського метрополітену у січні 2019 року. Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

“Ми працювали та вийшли на певну групу осіб, які обґрунтовано підозрювалися у скоєнні вбивства. Більш того, аналізуючи попередні замовні злочини, ми зробили висновок разом із прокуратурою, що вказані особи обґрунтовано підозрюються й у скоєнні вбивства директора компанії у вересні 2016 року у Васильківському районі”, — розповів Нєбитов.

Відтак у вересні поліцейські провели реалізацію та затримали вказаних осіб.

“Судді апеляційного суду Києва та Київської області розглянули всі матеріали справи, усі ризики й дійшли висновку, що під час досудового розслідування цих осіб потрібно тримати під вартою без застави. Але при продовженні термінів розслідування вже Шевченківський суд змінив всім запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою”, — повідомив начальник поліції Київської області.

За його словами, це затримання дало можливість поліцейським отримати біологічні зразки та направити їх на дослідження.

“Врешті-решт ми отримали такий висновок, що біологічні зразки саме одного з лідерів цієї групи знаходяться на тому автоматі, який був вилучений у 2017 році”, — зазначив Нєбитов.

При цьому поліція перевіряє причетність інших осіб до цієї злочинної організації, планування та скоєння злочинів.

“Ми розуміємо, що ті замовні вбивства, які були скоєні, наприклад, вбивство у вересні 2016 року, — це був тиск на бізнес з метою отримання певної вигоди. І всі ці напрями зараз ми зможемо більш відкрито досліджувати, підключати економічні підрозділи, податкову інспекцію, фінмоніторинг для здобуття іншої інформації та мотивів скоєння цих злочинів”, — сказав Андрій Нєбитов.

За його словами, вбита Аміна Окуєва та підозрюваний не були знайомі, тому слідство вважає, що злочин був скоєний на замовлення.

Як повідомлялося, лідеру групи “кілерів”, причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої вже оголошено підозру.

Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.

Також, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

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