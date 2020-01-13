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Полиция рассказала подробности расследования дела об убийстве Амины Окуевой

Полиция рассказала подробности расследования дела об убийстве Амины Окуевой

Киев  •  УНН

 • 13406 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция вышла на преступную группу, которая подозревается в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой, расследуя убийство руководителя отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года. Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

“Мы работали и вышли на определенную группу лиц, обоснованно подозреваемых в совершении убийства. Более того, анализируя предыдущие заказные преступления, мы сделали вывод вместе с прокуратурой, что указанные лица обоснованно подозреваются и в совершении убийства директора компании в сентябре 2016 года на Васильковском районе”, — рассказал Небытов.

Поэтому в сентябре полицейские провели реализацию и задержали указанных лиц.

“Судьи апелляционного суда Киева и Киевской области рассмотрели все материалы дела, все риски и пришли к выводу, что во время досудебного расследования этих лиц нужно держать под стражей без залога. Но при продлении сроков расследования уже Шевченковский суд изменил всем меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей”, — сообщил начальник полиции Киевской области.

По его словам, это задержание позволило полицейским получить биологические образцы и направить их на исследование.

“В конце концов мы получили такой вывод, что биологические образцы именно одного из лидеров этой группы находятся на том автомате, который был удален в 2017 году”, — отметил Небытов.

При этом полиция проверяет причастность других лиц к этой преступной организации, планирования и совершения преступлений.

“Мы понимаем, что те заказные убийства, которые были совершены, например, убийство в сентябре 2016 года, — это давление на бизнес с целью получения определенной выгоды. И все эти направления сейчас мы сможем более открыто исследовать, подключать экономические подразделения, налоговую инспекцию, финмониторинга для получения другой информации и мотивов совершения этих преступлений”, — сказал Андрей Небытов.

По его словам, убита Амина Окуева и подозреваемый не были знакомы, поэтому следствие считает, что преступление было совершено по заказу.

Как сообщалось, лидеру группы “киллеров”, причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение.

Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.

Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Также, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевои, входило семь человек.

Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции “Глеваха” Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Осмаев.

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