Поліція прокоментувала обшуки у Мухарського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Слідчі дії у квартирі Антіна Мухарського не пов’язані із розслідуванням вбивства Павла Шеремета, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Обшук у помешканні, яке актор здавав в оренду, відбувся у рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Встановлено, що група осіб організувала інтернет-магазини “в одному із популярних месенджерів, за допомогою яких здійснювала збут вказаних речовин шляхом “закладок”. При цьому поліцейські з‘ясували, що до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві.
Як писав УНН раніше, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася. Слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.