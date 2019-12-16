Полиция прокомментировала обыски в Мухарского

“Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет”, — указано в сообщении правоохранителей.

Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины “в одном из популярных месседжер, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем “закладок”. При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

Как писал УНН ранее, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася. Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривен.