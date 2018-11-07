Поліція посилила охорону урядового кварталу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У зв’язку з проведенням заходів у Києві працівники поліції несуть службу у посиленому варіанті. Про це повідомив відділ комунікацій поліції м.Києва, передає УНН.
“У середу, 7 листопада, у місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі. Працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Національної гвардії України та патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку”, — йдеться у повідомленні.
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Посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду.
Правоохоронці закликають організаторів і учасників масових заходів не порушувати правопорядок та дотримуватися норм чинного законодавства.
Кореспонденти УНН відслідковують ситуацію в урядовому кварталі наживо. Відеотрансляція відбувається у режимі реального часу у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, 7 листопада водії на євробляхах перекрили центр Києва.