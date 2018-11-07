Полиция усилила охрану правительственного квартала
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В связи с проведением мероприятий в Киеве работники полиции несут службу в усиленном варианте. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“В среду, 7 ноября, в Киеве запланировано проведение нескольких мероприятий, большинство из которых будут проходить в правительственном квартале. Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка”, - говорится в сообщении.
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Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающие к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.
Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.
Корреспонденты УНН отслеживают ситуацию в правительственном квартале вживую. Видеотрансляция происходит в режиме реального времени в социальной сети Facebook.
Напомним, 7 ноября водители на евробляхах перекрыли центр Киева.