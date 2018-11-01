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Поліція оголосила у розшук ймовірного вбивцю консьєржки

Поліція оголосила у розшук ймовірного вбивцю консьєржки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Столичні поліцейські розшукують підозрюваного у вбивстві консьєржки. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Якщо ви маєте інформацію щодо зображеного чоловіка або знаєте його місця перебування, просимо надати цю інформацію працівникам поліції. За вчинення тяжкого злочину чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

5 липня 2018 року у Деснянському районі Києва на вулиці Лисківській у кімнаті консьєржа виявили труп жінки. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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За вчинення кримінального правопорушення розшукується невстановлений чоловік віком близько 55-60 років, міцної статури, зріст 170-175 см, сиве волосся, коротка зачіска, може представлятися чужим ім’ям і надавати підроблені документи із власним фотознімком.

Підозрюваний може влаштовуватися на роботу двірником, приймальником вторинної сировини, консьєржем або різноробочим.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо місця перебування розшукуваної особи, просимо повідомити працівників поліції за наступними номерами: (063) 741-73-36, (067) 406-34-45, (067) 445-93-31 або телефонувати на 102.

Зазначимо, що Деснянський район входить до четвірки найбільш криміногенних районів столиці

Нагадаємо, 4 липня у ліфті в столичному Голосієво жорстоко вбили літню жінку

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