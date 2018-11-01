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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу консьержки

Полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу консьержки

Киев  •  УНН

 • 11141 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Столичные полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве консьержки. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“Если вы имеете информацию в отношении изображенного человека или знаете его места пребывания, просим предоставить эту информацию работникам полиции. За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

5 июля 2018 года в Деснянском районе Киева на улице Лисковской в ​​комнате консьержа обнаружили труп женщины. По данному факту начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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За совершение уголовного преступления разыскивается неустановленный мужчина в возрасте около 55-60 лет, крепкого телосложения, рост 170-175 см, седые волосы, короткая стрижка, может представляться чужим именем и предоставлять поддельные документы с собственным фотоснимком.

Подозреваемый может устраиваться на работу дворником, приемщиком вторсырья, консьержем или разнорабочим.

Если у вас есть какая-либо информация о месте пребывания разыскиваемого лица, просим сообщить работникам полиции по следующим номерам: (063) 741-73-36, (067) 406-34-45, (067) 445-93-31 или звонить на 102.

Отметим, что Деснянский район входит в четверку самых криминогенных районов столицы.

Напомним, 4 июля в лифте в столичном Голосеево жестоко убили пожилую женщину.

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