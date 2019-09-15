Поліція Нью-Йорка затримала понад 70 учасників протесту біля магазину Microsoft
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Поліція Нью-Йорка затримала біля фірмового магазину корпорації Microsoft 76 протестуючих. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За її інформацією, організатором протестної акції виступив рух Close the Camps, лідери якого закликають владу США закрити табори, в яких містяться нелегальні іммігранти.
В даному випадку учасники протесту вимагали від керівництва корпорації відмовити співробітникам Служби імміграційного і митного контролю при Міністерстві внутрішньої безпеки США у використанні її програмного забезпечення.
"Залучати американські корпорації до відповідальності - це наш обов'язок як членів суспільства", - наводить телекомпанія слова одного з лідерів протестного руху. За даними CNN, втручання співробітників правоохоронних органів знадобилося через те, що учасники протесту перекрили проїжджу частину на одній з найжвавіших вулиць мегаполіса - П'ятої авеню. "Це ціна за співпрацю зі Службою імміграційного і митного контролю", - свідчили написи на плакатах учасників акції.
Нагадаємо, Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів.