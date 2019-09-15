Полиция Нью-Йорка задержала более 70 протестующих у магазина Microsoft
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Полиция Нью-Йорка задержала у фирменного магазина корпорации Microsoft 76 протестующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По ее информации, организатором протестной акции выступило движение Close the Camps, лидеры которого призывают власти США закрыть лагеря, в которых содержатся нелегальные иммигранты.
В данном случае участники протеста требовали от руководства корпорации отказать сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в использовании ее программного обеспечения.
"Привлекать американские корпорации к ответственности - это наш долг как членов общества", - приводит телекомпания слова одного из лидеров протестного движения. По данным CNN, вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за того, что протестующие перекрыли проезжую часть на одной из самых оживленных улиц мегаполиса - Пятой авеню. "Это цена за сотрудничество со Службой иммиграционного и таможенного контроля", - гласили надписи на плакатах участников акции.
Напомним, Microsoft также призналась в прослушивании пользователей.