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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58425 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110195 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119633 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148268 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148657 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Полиция Нью-Йорка задержала более 70 протестующих у магазина Microsoft

Полиция Нью-Йорка задержала более 70 протестующих у магазина Microsoft

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Полиция Нью-Йорка задержала у фирменного магазина корпорации Microsoft 76 протестующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По ее информации, организатором протестной акции выступило движение Close the Camps, лидеры которого призывают власти США закрыть лагеря, в которых содержатся нелегальные иммигранты.

В данном случае участники протеста требовали от руководства корпорации отказать сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в использовании ее программного обеспечения.

"Привлекать американские корпорации к ответственности - это наш долг как членов общества", - приводит телекомпания слова одного из лидеров протестного движения. По данным CNN, вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за того, что протестующие перекрыли проезжую часть на одной из самых оживленных улиц мегаполиса - Пятой авеню. "Это цена за сотрудничество со Службой иммиграционного и таможенного контроля", - гласили надписи на плакатах участников акции.

Напомним, Microsoft также призналась в прослушивании пользователей.

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