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Поліція Італії арештувала двох "COVID-дисидентів", які здійснили напад на центр вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Італійська поліція заарештувала двох антівакцинаторів в зв’язку з підпалом центру вакцинації COVID-19. Про це повідомляє видання Politico, пише УНН.

Деталі

52-річний Паоло Плуда і 51-річний Нікола Занарделлі були одночасно арештовані за підозрою в терористичних злочинах.

Підозрювані обвинувачуються в нападі із застосуванням коктейлю Молотова 3 квітня на центр вакцинації в північному місті Брешіа, в результаті якого було пошкоджено один з двох павільйонів центру.

Вакцини, які зберігалися на холодному складі на об’єкті не пошкодилися бо вогонь не поширився і не поставив під загрозу електропостачання установки.

Обидва чоловіки ідентифікували себе як антівакцинатори. Незадовго до нападу Плуда написав в Facebook: “Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати одну і ту ж зброю — страх, і їхній страх — це наша єдність. Інших рішень немає”.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Італії 4 022 653 випадки захворювання, 120 807 осіб загинули. З початку вакцинації в країні використали вже 17 608 288 доз.

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