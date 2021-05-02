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Полиция Италии арестовала двух "COVID-диссидентов", совершивших нападение на центр вакцинации

Полиция Италии арестовала двух "COVID-диссидентов", совершивших нападение на центр вакцинации

Киев  •  УНН

 • 14466 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Итальянская полиция арестовала двух антивакцинаторов в связи с поджогом центра вакцинации COVID-19. Об этом сообщает издание Politico, пишет УНН.

Детали

52-летний Паоло Плуда и 51-летний Никола Занарделли были одновременно арестованы по подозрению в террористических преступлениях .

Подозреваемые обвиняются в нападении с применением коктейля Молотова 3 апреля на центр вакцинации в северном городе Брешиа, в результате которого был поврежден один из двух павильонов центра.

Вакцины, хранившиеся на холодном складе на объекте не повредились потому что огонь не распространился и не поставил под угрозу электроснабжение установки.

Оба мужчины идентифицировали себя как антивакцинаторы. Незадолго до нападения Плуда написал в Facebook: “Если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать одно и то же оружие — страх , и их страх — это наше единство. Других решений нет”.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Италии 4 022 653 случая заболевания, 120 807 человек погибли. С начала вакцинации в стране использовали уже 17 608 288 доз.

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