Полиция Италии арестовала двух "COVID-диссидентов", совершивших нападение на центр вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Итальянская полиция арестовала двух антивакцинаторов в связи с поджогом центра вакцинации COVID-19. Об этом сообщает издание Politico, пишет УНН.
Детали
52-летний Паоло Плуда и 51-летний Никола Занарделли были одновременно арестованы по подозрению в террористических преступлениях .
Подозреваемые обвиняются в нападении с применением коктейля Молотова 3 апреля на центр вакцинации в северном городе Брешиа, в результате которого был поврежден один из двух павильонов центра.
Вакцины, хранившиеся на холодном складе на объекте не повредились потому что огонь не распространился и не поставил под угрозу электроснабжение установки.
Оба мужчины идентифицировали себя как антивакцинаторы. Незадолго до нападения Плуда написал в Facebook: “Если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать одно и то же оружие — страх , и их страх — это наше единство. Других решений нет”.
Справка
Согласно статистике ВОЗ — в Италии 4 022 653 случая заболевания, 120 807 человек погибли. С начала вакцинации в стране использовали уже 17 608 288 доз.