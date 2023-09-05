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Поліція Еквадору виявила тонну кокаїну у вантажі з бананами, що прямував до Німеччини

Поліція Еквадору виявила тонну кокаїну у вантажі з бананами, що прямував до Німеччини

Київ • УНН

 • 422748 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Поліція Еквадору вилучила понад одну тонну кокаїну, який був захований у вантажі бананів на шляху до Німеччини. Про це пише ABC News, передає УНН

Деталі

1,2 тонни кокаїну було заховано в 31 валізі, в якій перевозили банани. За словами еквадорської поліції, вилучення було здійснено в портовому місті Гуаякіль.

В останні роки Еквадор дедалі глибше втягується в кровопролитну війну за контроль над територіями і транспортними шляхами в міжнародній торгівлі наркотиками.

Країна є частиною транзитного маршруту для кокаїну, який виробляється в Колумбії, Болівії та Перу і який контрабандою переправляється через Еквадор до США та Європи.

Додамо

Поліція Італії знайшла кокаїн на 880 мільйонів доларів, захований у ящиках для бананів.

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