Поліція Еквадору виявила тонну кокаїну у вантажі з бананами, що прямував до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Поліція Еквадору вилучила понад одну тонну кокаїну, який був захований у вантажі бананів на шляху до Німеччини. Про це пише ABC News, передає УНН.
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1,2 тонни кокаїну було заховано в 31 валізі, в якій перевозили банани. За словами еквадорської поліції, вилучення було здійснено в портовому місті Гуаякіль.
В останні роки Еквадор дедалі глибше втягується в кровопролитну війну за контроль над територіями і транспортними шляхами в міжнародній торгівлі наркотиками.
Країна є частиною транзитного маршруту для кокаїну, який виробляється в Колумбії, Болівії та Перу і який контрабандою переправляється через Еквадор до США та Європи.
Додамо
Поліція Італії знайшла кокаїн на 880 мільйонів доларів, захований у ящиках для бананів.