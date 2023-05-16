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Поліція Італії знайшла кокаїн на 880 мільйонів доларів, захований у ящиках для бананів

Поліція Італії знайшла кокаїн на 880 мільйонів доларів, захований у ящиках для бананів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Поліція південної Італії повідомила у вівторок, що вони вилучили 2700 кг високочистого кокаїну, захованого у двох рефрижераторних контейнерах із бананами, які були доставлені з Еквадору, передає УНН.

Деталі

Знахідку виявлено у калабрійському порту Джоя-Тауро на суму понад 800 мільйонів євро (880 мільйонів доларів), йдеться у заяві італійської поліції Guardia di Finanza.

Вантаж прибув із Гуаякіля, Еквадор, і його кінцевим пунктом призначення була Вірменія через чорноморський порт Батумі в Грузії.

Наркотики були виявлені в 12-метрових контейнерах завдяки спеціальним сканерам, яким допомагав собака-шукач на ім'я Джоел, додали в поліції.

Поліція заявила, що за останні кілька днів вони виявили ще 600 кг кокаїну в контейнерах із фруктами з Еквадору, які відправляються через Джойя-Тауро. Ці вантажі призначалися для інших частин Італії, Хорватії, Греції та Грузії, додали вони.

Додамо

Калабрія є домом для Ндрангети, яка витіснила сицилійську Коза Ностру як наймогутнішу мафіозну організацію Італії та відіграє центральну роль у торгівлі наркотиками.

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