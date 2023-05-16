Полиция Италии нашла кокаин на 880 миллионов долларов, спрятанный в ящиках для бананов

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Находка обнаружена в калабрийском порту Джоя-Тауро на сумму более 800 миллионов евро (880 миллионов долларов), говорится в заявлении итальянской полиции Guardia di Finanza.

Груз прибыл из Гуаякиля, Эквадор, и его конечным пунктом назначения была Армения через черноморский порт Батуми в Грузии.

Наркотики были обнаружены в 12-метровых контейнерах благодаря специальным сканерам, которым помогала собака-ищейка по имени Джоэл, добавили в полиции.

Полиция заявила, что за последние несколько дней они обнаружили еще 600 кг кокаина в контейнерах с фруктами из Эквадора, которые отправляются через Джойя-Тауро. Эти грузы предназначались для других частей Италии, Хорватии, Греции и Грузии, добавили они.

Добавим

Калабрия является домом для Ндрангеты, которая вытеснила сицилийскую Коза Ностру как самую могущественную мафиозную организацию Италии и играет центральную роль в торговле наркотиками.

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