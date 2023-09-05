Полиция Эквадора обнаружила тонну кокаина в грузе с бананами, который направлялся в Германию

Детали

1,2 тонны кокаина было спрятано в 31 чемодане, в котором перевозили бананы. По словам эквадорской полиции, изъятие было осуществлено в портовом городе Гуаякиль.

В последние годы Эквадор все глубже втягивается в кровопролитную войну за контроль над территориями и транспортными путями в международной торговле наркотиками.

Страна является частью транзитного маршрута для кокаина, который производится в Колумбии, Боливии и Перу и который контрабандой переправляется через Эквадор в США и Европу.

Добавим

Полиция Италии нашла кокаин на 880 миллионов долларов, спрятанный в ящиках для бананов.