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Поліція досі розшукує 11 осіб через пожежу в одеському коледжі

Поліція досі розшукує 11 осіб через пожежу в одеському коледжі

Київ • УНН

 • 10674 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Досі залишається невідомою доля 11 осіб через пожежу в одеському коледжі. Їхнє місцезнаходження встановлюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

“За інформацією Національної поліції доля 11 осіб залишається невідомою, проводяться заходи щодо встановлення їх ймовірного місця знаходження”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що станом на 17 годину тривають роботи з ліквідації пожежі та здійснюється розбір завалів.

“На місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого та цокольного поверху, аркового проходу до внутрішнього двору”, — зазначили в пресслужбі.

Вказано, що з початку розбирання завалу було вивезено 430 м куб. будівельних конструкцій. До робіт залучено 241 людина та 34 одиниці техніки.

“Всього наслідок пожежі загинуло 4 особи: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 18 осіб, 6 грудня виписано 8 осіб)”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, рятувальник, який внаслідок пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу був у реанімації, вже у стабільному стані.

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