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Полиция до сих пор разыскивает 11 человек из-за пожара в одесском колледже

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. До сих пор остается неизвестной судьба 11 человек из-за пожара в одесском колледже. Их местонахождение устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“По информации Национальной полиции судьба 11 человек остается неизвестной, проводятся мероприятия по установлению их вероятного места нахождения”, — говорится в сообщении.

Указано, что по состоянию на 17 часов продолжаются работы по ликвидации пожара и осуществляется разбор завалов.

“На месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода во внутренний двор”, — отметили в пресс-службе.

Указано, что с начала разборки завала было вывезено 430 м куб. строительных конструкций. К работам привлечены 241 человек и 34 единицы техники.

“Всего результате пожара погибли 4 человека 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. Пострадало 30 человек (в больницах остается 18 человек, 6 декабря выписано 8 человек)”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, спасатель, который в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса был в реанимации, уже в стабильном состоянии.

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