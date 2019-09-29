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Поліція Британії отримає доступ до листуванням в WhatsApp і Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Американські соцмережі зобов'яжуть розкривати листування користувачів на вимогу поліції Великої Британії. Про це повідомляє УНН спираючись на агентство Bloomberg та DW. Нові правила торкнуться в тому числі Facebook і WhatsApp.

Поліція Британії отримає доступ до листуванням в WhatsApp і Facebook

За словами джерела Bloomberg, відповідна угода буде підписана між США і Великою Британією в наступному місяці. Відзначається, що поліція буде отримувати доступ до листування тільки якщо підозрює користувача в скоєнні тяжкого злочину, наприклад — тероризму або педофілії.

На початку вересня стало відомо, що в інтернеті знайшли базу даних з телефонами 420 мільйонів користувачів Facebook, це визнала сама соцмережа. Для незаконного збору інформації була використовувала функція пошуку друзів за номером телефону. У 2018 році функція була відключена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цукерберг: Facebook запізнився з реакцією на проблеми із захистом особистих даних

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