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Полиция Британии получит доступ к переписке в WhatsApp и Facebook

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Американские соцсети обяжут раскрывать переписки пользователей по требованию полиции Великобритании. Об этом сообщает УНН опираясь на агентство Bloomberg и DW. Новые правила коснутся в том числе Facebook и WhatsApp.

Полиция Британии получит доступ к переписке в WhatsApp и Facebook

По словам источника Bloomberg, соответствующее соглашение будет подписано между США и Великобританией в следующем месяце. Отмечается, что полиция будет получать доступ к переписке только если подозревает пользователя в совершении тяжкого преступления, например — терроризма или педофилии.

В начале сентября стало известно, что в интернете нашли базу данных с телефонами 420 млн пользователей Facebook, это признала сама соцсеть. Для незаконного сбора информации была использовала функция поиска друзей по телефону. В 2018 году функция была отключена.

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