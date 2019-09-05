В інтернет виклали базу з 419 млн номерів користувачів Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В інтернеті з'явилася база даних з кількома сотнями мільйонів телефонних номерів користувачів Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.
Зазначається, що більш ніж 419 млн записів про номери, прив'язаны до аккаунтів соцмережі, ID цих акаунтів опинилися у вільному доступі, з них 133 млн записів номерів жителів США, 50 млн записів жителів В'єтнаму, ще 18 млн - Британії. В деяких записах були імена користувачів.
TechCrunch припустив, що відомості могли полегшити надсилання спаму власникам телефонів і облікових записів.
У Facebook вважають, що база збиралася за допомогою функції пошуку для користувача за номером телефону, відключеною в квітні 2018 року.
Нагадаємо, Facebook може прибрати лайки зі сторінок користувачів.