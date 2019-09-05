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В інтернет виклали базу з 419 млн номерів користувачів Facebook

В інтернет виклали базу з 419 млн номерів користувачів Facebook

Київ • УНН

 • 21185 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. В інтернеті з'явилася база даних з кількома сотнями мільйонів телефонних номерів користувачів Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.

Зазначається, що більш ніж 419 млн записів про номери, прив'язаны до аккаунтів соцмережі, ID цих акаунтів опинилися у вільному доступі, з них 133 млн записів номерів жителів США, 50 млн записів жителів В'єтнаму, ще 18 млн - Британії. В деяких записах були імена користувачів.

TechCrunch припустив, що відомості могли полегшити надсилання спаму власникам телефонів і облікових записів.

У Facebook вважають, що база збиралася за допомогою функції пошуку для користувача за номером телефону, відключеною в квітні 2018 року.

Нагадаємо, Facebook може прибрати лайки зі сторінок користувачів.

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