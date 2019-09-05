В интернет выложили базу из 419 млн номеров пользователей Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Отмечается, что более чем 419 млн записей о номерах, привьязаны к аккаунтам соцсети, ID этих аккаунтов оказались в свободном доступе, из них 133 млн записей номеров жителей США, 50 млн записей жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей.
В TechCrunch предположили, что сведения могли облегчить передачу спама владельцам телефонов и учетных записей.
В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска для пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.
Напомним, Facebook может убрать лайки со страниц пользователей.