В интернет выложили базу из 419 млн номеров пользователей Facebook

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108473 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120410 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111991 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118126 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123978 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150198 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149966 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193183 просмотра

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В интернет выложили базу из 419 млн номеров пользователей Facebook

В интернет выложили базу из 419 млн номеров пользователей Facebook

Киев  •  УНН

 • 21180 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Отмечается, что более чем 419 млн записей о номерах, привьязаны к аккаунтам соцсети, ID этих аккаунтов оказались в свободном доступе, из них 133 млн записей номеров жителей США, 50 млн записей жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей.

В TechCrunch предположили, что сведения могли облегчить передачу спама владельцам телефонов и учетных записей.

В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска для пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

Напомним, Facebook может убрать лайки со страниц пользователей.

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