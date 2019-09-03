Facebook может убрать лайки со страниц пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Facebook тестирует функцию по сокрытию лайков в ленте, чтобы предотвратить психические болезни пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Исследователь приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество лайков.
В Facebook подтвердили, что рассматривают возможность удаления лайков. Однако, отмечается, что Facebook будет тестировать обновления постепенно. Если функция повредит получению доходам от рекламы, ее аннулируют.
Напомним, Facebook платил сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этого не делают.