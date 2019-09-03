Facebook може прибрати лайки зі сторінок користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Facebook тестує функцію з приховування лайків у стрічці, аби запобігти психічним хворобам користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.
Дослідниця додатків Джейн Манчун знайшла у Facebook код, що приховує точну кількість лайків.
У Facebook підтвердили, що розглядають можливість видалення лайків. Однак, зазначається, що Facebook буде тестувати оновлення поступово. Якщо функція зашкодить отриманню доходу від реклами, її анулюють.
Нагадаємо, Facebook платив сотням сторонніх підрядників за те, щоб вони розшифровували голосові повідомлення користувачів сервісів, що належать корпорації.
У Facebook визнали, що розшифровували повідомлення, але запевнили, що більше цього не роблять.