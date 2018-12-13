Поліція Австрії не може підтвердити пред'явлення звинувачень російським біатлоністам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Управління поліції австрійської федеральної землі Тіроль не володіє інформацією, що співробітники австрійських правоохоронних органів пред’явили в Хохфільцені (федеральна земля Тіроль) звинувачення в порушенні антидопінгових правил на чемпіонаті світу 2017 року ряду російських біатлоністів і тренерів. Про це повідомив у четвер ТАРС офіційний представник земельного управління поліції Тіролю Штефан Едер, інформує УНН.
Раніше телекоментатор Дмитро Губернієв написав в Instagram: “Кілька годин тому в розташування збірної Росії з біатлону нагрянула австрійська поліція, перед вами список спортсменів, тренерів, лікарів і масажистів, кому пред’явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил під час чемпіонату світу в Хохфільцені в 2017 році” .
Як повідомляв УНН, Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) на засіданні в Монако вирішила продовжити відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). Про це повідомляється на сайті асоціації.